В Ереване прошли акции протеста оппозиции против Пашиняна

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В Ереване проходят акции протеста оппозиции против действующего премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают о столкновениях демонстрантов с полицией, некоторых участников задерживают.

Одно из шествий организовали партия «Отечество» и руководитель фракции «Честь имею» Национального собрания Армении Артур Ванецян, другое — Молодежный союз Армянской революционной федерации (АРФД, «Дашнакцутюн») и студенческий союз АРФД, сообщает агентство «Новости Армении».

Протестующие требуют отставки действующих властей, они считают, что их политика угрожает государственности Армении и Нагорного Карабаха, который, как считает оппозиция, Пашинян намерен сдать.

История нагорнокарабахского конфликта Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа). С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию. Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.



В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.



Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня. Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Премьер-министр 22 апреля отрицал эти обвинения. «Сдающий Арцах (армянское название Карабаха. — РБК), наоборот, после войны просто ничего бы не предпринимал, и сдача Арцаха по сути стала бы реальностью. Мы, наоборот, осуществляем в Арцахе инвестиции в беспрецедентных объемах, потому что сохранить Арцах означает, что арцахцы остаются там жить. Сохранить Армению — означает сделать так, чтобы армяне жили в стране и, наоборот, вернулись уехавшие. А это невозможно без мира», — заявил Пашинян.





Лидеры митингующих заявляют, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока премьер не уйдет в отставку. Среди лозунгов — «Армения без Никола», «Армения без турок», «Единство, борьба, победа», «Проснись, сынок» (стал популярен во время факельного шествия в память о геноциде армян в 1915 году) и др.

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Издание Armenia Today со ссылкой на депутата Национального собрания от оппозиционной фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна сообщило о задержании десяти протестующих у здания правящей партии «Гражданский договор». По словам депутата, не менее трех человек пострадали от действий силовиков. Портал News.am сообщает о задержании пяти членов молодежного союза «Дашнакцутюна» на второй акции протеста.

Митинги проходят не только в Ереване, организовано шествие из города Иджеван на севере Армении в столицу. Armenia Today пишет, что 1 мая оппозиция планирует организовать шествия еще из трех городов, чтобы организовать еще более масштабную акцию.