Участники митинга оппозиции в Ереване направились к зданию парламента
Тысячи участников митинга армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинулись к зданию парламента, где он выступает, передает корреспондент РБК.
Ранее группа протестующих перекрыла бетономешалками Киевский мост. Сотрудники полиции пытались разблокировать дорогу, но автомобили оказались закрытыми, а их владельцы покинули мост.
Протестные акции начались с середины апреля. Поводом для них стали слова Пашиняна, что международное сообщество требует от Армении «снизить планку» к требованиям о статусе Нагорного Карабаха. Оппозиция расценила это как готовность власти признать Карабах в составе Азербайджана.
Армянский премьер отверг обвинения в том, что он намерен сдать Карабах, и напомнил, что Ереван осуществляет в регионе «инвестиции в беспрецедентных объемах».
Тем не менее оппозиция 1 мая объявила о начале «масштабных акций гражданского неповиновения». Демонстранты потребовали отставки премьер-министра. На следующий день протесты начались на центральных улицах Еревана, протестующие перекрывали дороги и жгли фаеры.
В сентябре 2020 года между Азербайджаном и Арменией обострился вооруженный конфликт, во время боевых действий Баку восстановил контроль над несколькими районами в Нагорном Карабахе, в том числе захватил стратегически важный город Шуша. Позднее город был объявлен культурной столицей Азербайджана.
Стороны при содействии Москвы подписали соглашение о прекращении огня. В регионе размещены российские миротворцы.