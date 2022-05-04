Участники митинга оппозиции в Ереване направились к зданию парламента

Фото: Грант Гетадарян / РБК

Тысячи участников митинга армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинулись к зданию парламента, где он выступает, передает корреспондент РБК.

Ранее группа протестующих перекрыла бетономешалками Киевский мост. Сотрудники полиции пытались разблокировать дорогу, но автомобили оказались закрытыми, а их владельцы покинули мост.

Протестные акции начались с середины апреля. Поводом для них стали слова Пашиняна, что международное сообщество требует от Армении «снизить планку» к требованиям о статусе Нагорного Карабаха. Оппозиция расценила это как готовность власти признать Карабах в составе Азербайджана.

Армянский премьер отверг обвинения в том, что он намерен сдать Карабах, и напомнил, что Ереван осуществляет в регионе «инвестиции в беспрецедентных объемах».

Тем не менее оппозиция 1 мая объявила о начале «масштабных акций гражданского неповиновения». Демонстранты потребовали отставки премьер-министра. На следующий день протесты начались на центральных улицах Еревана, протестующие перекрывали дороги и жгли фаеры.

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