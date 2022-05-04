Протестующие бетономешалками перекрыли Киевский мост в Ереване

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс евро упал ниже ₽73 впервые с марта 2020 года Инвестиции, 10:15
Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве и Подмосковье Общество, 10:12
Курсы доллара и евро рухнули более чем на ₽2 - до минимумов с 2020 года Инвестиции, 10:11
Участки без подряда в Подмосковье дорожают и пользуются спросом Недвижимость, 10:09
В ДНР заявили об обстреле нефтебазы в Макеевке украинскими военными Политика, 10:06
Малкин забил победный гол и повторил рекорд по очкам в Кубке Стэнли Спорт, 10:05
«Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Pro, 10:05
Росреестр сообщил о резком росте продаж жилья в марте Общество, 10:00
WSJ узнала о планах Маска вернуть Twitter на биржу Бизнес, 09:56
Фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС ввести эмбарго на всю российскую нефть Политика, 09:52
Чешская PPF Group вышла из агробизнеса в России Бизнес, 09:41
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 09:40
«Коммерсантъ» сообщил, что у клубов Москвы потребовали доступ к камерам Технологии и медиа, 09:36
Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Pro, 09:32
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Протестующие бетономешалками перекрыли Киевский мост в Ереване

Video

В Ереване группа протестующих бетономешалками перекрыла Киевский мост. Как сообщает «Sputnik Армения», сотрудники полиции попытались разблокировать дорогу, однако автомобили оказались закрытыми, а их владельцы покинули мост.

Движение остается заблокированным, силовики ищут способ оттащить машины с проезжей части. Кроме того, начались задержания протестующих на мосту, передает издание.

Протестующие в Армении перекрыли трассу Ереван — Арарат
Политика

Оппозиция Армении 1 мая объявила о начале «масштабных акций гражданского неповиновения». Основное требование протестующих — отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Поводом стала фраза премьера о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха.

Накануне протесты начались с центральных улиц Еревана, протестующие перекрывали дороги и зажигали фаеры. На проспекте Баграмяна полицейский спецназ задержал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона, участвующего в акции протеста. Оппозиционеры перекрывали дороги и блокировали мосты.

Протестные акции начались с середины апреля. Поводом для них стали слова премьера о том, что международное сообщество требует от Армении «снизить планку» к требованиям о статусе непризнанного Нагорного Карабаха. Оппозиция расценила их как готовность власти признать Карабах в составе Азербайджана. Пашинян, в свою очередь, отверг обвинения в том, что он намерен «сдать» Карабах. «Сдающий Арцах, наоборот, после войны просто ничего бы не предпринимал, и сдача Арцаха, по сути, стала бы реальностью», — сказал он, добавив, что Ереван осуществляет в Арцахе «инвестиции в беспрецедентных объемах».

Читайте на РБК Pro
Pro
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах
Статьи
Pro
Бизнес на связи: как в кризис отвечать на сложные вопросы клиентов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью
Статьи
Pro
Ждите контрафакта: какие риски параллельного импорта грозят России
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Материалы к статье
Теги
акции протеста Армения Ереван
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Ереване задержали 70 протестующих и сына второго президента Армении
Политика
Полиция задержала почти 200 участников протестов в Ереване
Политика
В Ереване второй день протестов начался с перекрытия улиц и задержаний
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter