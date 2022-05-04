Протестующие бетономешалками перекрыли Киевский мост в Ереване

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В Ереване группа протестующих бетономешалками перекрыла Киевский мост. Как сообщает «Sputnik Армения», сотрудники полиции попытались разблокировать дорогу, однако автомобили оказались закрытыми, а их владельцы покинули мост.

Движение остается заблокированным, силовики ищут способ оттащить машины с проезжей части. Кроме того, начались задержания протестующих на мосту, передает издание.

Оппозиция Армении 1 мая объявила о начале «масштабных акций гражданского неповиновения». Основное требование протестующих — отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Поводом стала фраза премьера о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха.

Накануне протесты начались с центральных улиц Еревана, протестующие перекрывали дороги и зажигали фаеры. На проспекте Баграмяна полицейский спецназ задержал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона, участвующего в акции протеста. Оппозиционеры перекрывали дороги и блокировали мосты.

Протестные акции начались с середины апреля. Поводом для них стали слова премьера о том, что международное сообщество требует от Армении «снизить планку» к требованиям о статусе непризнанного Нагорного Карабаха. Оппозиция расценила их как готовность власти признать Карабах в составе Азербайджана. Пашинян, в свою очередь, отверг обвинения в том, что он намерен «сдать» Карабах. «Сдающий Арцах, наоборот, после войны просто ничего бы не предпринимал, и сдача Арцаха, по сути, стала бы реальностью», — сказал он, добавив, что Ереван осуществляет в Арцахе «инвестиции в беспрецедентных объемах».