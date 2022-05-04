Долги за использование лесов в России в 2021 году превысили 1 млрд руб.

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Совокупная задолженность по платежам за использование лесов в России в 2021 году превысила 1 млрд руб., сообщает Счетная палата.

По данным ведомства, доходы Рослесхоза за отчетный год составили 44,6 млрд руб., это на 9,1% меньше прогнозируемого объема

«У Рослесхоза недостижение плановых значений по доходам связано с ростом задолженности по платежам за использование лесов до 1,1 млрд руб.», — указали в Счетной палате.

Кроме того, в Рослесхозе не смогли в 2021 году в полном объеме освоить выделенные бюджетные средства, исполнение составило 50,6 млрд руб., или 99,4% от плана.

В январе—ноябре 2021 года экспорт леса и лесной продукции из России достиг исторического рекорда в стоимостном выражении — $12,5 млрд. Это на 38% больше, чем за весь прошлый год, сообщил ранее РБК представитель Рослесинфорга, подразделения Рослесхоза.

Рост произошел за счет скачка цен: с начала 2021 года цены на лесную продукцию выросли на 50–100%. Основные причины подорожания древесины — сокращение объемов лесозаготовки в США, Канаде и Европе и повсеместный уход на удаленку компаний на фоне пандемии, отмечал директор Рослесинфорга Павел Чащин.

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При этом в первом квартале текущего года заготовка древесны в России снизилась на 2,4%, с 70,7 млн до 68,9 млн куб. м, сообщили РБК в Рослесинфорге. Наибольший спад (34%) зафиксирован в Ленинградской области, в Иркутской области снижение составило 11,5%.