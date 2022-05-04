МИД Украины напомнил о приглашении Папы Римского в Киев

Украинская сторона вновь обратилась к Папе Римскому Франциску с предложением посетить Киев. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Святейшему Отцу совершить визит в Киев. Верим, что добро обязательно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия для мира в Украине», — заявил Олег Николенко.

Заявление Николенко было сделано в ответ на интервью Папы Римского газете Corriere della Sera. В нем среди прочего Понтифик рассказал, в марте предложил Владимиру Путину провести встречу в Москве, на которой он намеревался просить президента России прекратить спецоперацию, однако не получил ответа. «Мы еще не получили ответ и мы все еще настаиваем [на встрече], хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сказал папа римский.

В конце апреля власти Ватикана заявили, что Папа Римский хочет совершить визит на Украину. Однако в нынешних условиях не имел бы смысла. По словам государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролини, поездка папы римского не имела бы смысл, если бы на следующий же день боевые действия возобновились.