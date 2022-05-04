Байден по ошибке заявил о поставках ПТРК Javelin в Россию

Президент США Джо Байден во время выступления во вторник по ошибке сказал, что США будто бы снабжали противотанковыми ракетными комплексами Javelin Россию, а не Украину. Речь президента транслировало издание The Washington Post.

«Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись Javelin и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло», — сказал Байден.

Заявление американского президента было сделано в ходе визита на завод корпорации Lockheed Martin в штате Алабама, где, в частности, производят указанные комплексы. Системы Javelin поставляли Киеву американские власти в рамках двусторонних договоренностей с весны 2018 года. Тогда Украина получила 37 таких комплексов и более 200 ракет. Договор с США о поставке второй партии Javelin Украина заключила в конце 2019 года, а в сентябре прошлого года президент США Джо Байден поручил выделить Украине помощь в размере $60 млн, в которую входили комплексы Javelin..

В конце марта помощник министра Сухопутных войск (Армии) США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш заявил, что США планируют нарастить производство Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stringer.

В своей речи Байден также сказал, что кризис на Украине стал поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений. По словам президента США, события на Украине стали «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.

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Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент Владимир Путин, отметив, что ее целю является «демилитаризация» и «денацификация» Украины.