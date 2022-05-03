Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом в истории»

По словам президента США, события на Украине стали «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

Кризис на Украине стал поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений. Об этом в ходе своей поездки на завод компании Lockheed Martin в Алабаме (США), где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил президент США Джо Байден, трансляцию вел YouTube-канал The Washington Post.

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений», — сказал он.

По словам президента США, события на Украине стали «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях.

Кроме этого, Байден очередной раз призвал конгресс США утвердить дополнительную финансовую помощь Украине на $33 млрд, а также заявил о необходимости осложнить доступ России к рынкам полупроводников. «Полупроводники особенно важны для возможностей в производстве в оборонной сфере. Поэтому мы действуем так, чтобы России было сложно получать доступ к ним», — указал глава государства.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. В качестве ее целей президент Владимир Путин называл необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защиту мирных жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны Киева (позднее он обозначил эту цель в качестве главной). Он также заверил, что Россия не намерена оккупировать территорию соседнего государства.

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После этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил мобилизацию. Страны Запада, включая США и ЕС, осудили действия России, наложили на нее санкции, а также усилили поставки вооружений Киеву.

В частности, 21 апреля власти США объявили, что собираются передать Украине очередной пакет военной помощи общей стоимостью $800 млн. В него должны были войти 72 гаубицы, 144 тыс. артиллерийских снарядов для них, 72 тактические машины для буксировки, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost, полевое оборудование и запчасти.

28 апреля Байден обратился к конгрессу США выделить дополнительные $33 млрд на поддержку Украины. Из общей суммы $20 млрд должны быть направлены на вооружения и снаряжение для военнослужащих, а также закупки и поставки другого военного оборудования, $8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку, $3 млрд — на гуманитарную помощь и обеспечение продовольственной безопасности, уточняли в Белом доме.



Как указывал Reuters, с 24 февраля общий объем помощи США Украине составил $3 млрд. Объем средств, замороженных в рамках персональных санкций, составил за это же время $30 млрд.

Кремль считает поставки вооружений на Украину дестабилизирующим фактором, который не будет способствовать стабильности и порядку в этой стране. Посол России в США Анатолий Антонов указывал, что значительная часть оружия может попасть в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников». 25 апреля Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие.