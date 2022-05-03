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Итальянский министр допустил отказ от российского газа к 2024 году

Фото: Luca Bruno / AP
Фото: Luca Bruno / AP

Италия сможет стать независимой от поставок российского газа ко второй половине 2024 года. Такое предположение высказал министр экологического перехода Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica.

«Мы должны быть автономными ко второй половине 2024 года, мы могли бы обойтись без импорта российского газа», — сказал министр.

В Италии предложили разрешить платить за российский газ рублями
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Фото:Snam / Reuters

Итальянская государственная нефтегазовая компания Eni ранее сообщила о планах заменить российский газ поставками из Алжира, Египта и Конго. Сейчас Алжир поставляет в Италию около 21 млрд куб. м газа в год и является вторым по величине поставщиком после России (29 млрд куб. м газа в год).

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Eni все же планирует открыть рублевый счет в Газпромбанке, как того просит Россия. Однако в конце марта глава Eni Клаудио Дескальци назвал оплату российского газа в рублях невозможной.

По данным «Газпрома», Италия в 2020 году заняла второе место среди европейских стран по объему закупленного газа, в страну поставили 20,8 млрд куб. м. Больший объем закупила только Германия — 45,89 млрд куб. м.

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