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«Газпром» забронировал часть мощностей «Ямал — Европы» впервые за месяц

«Газпром» GAZP ₽240,4 +1,21% Купить

«Газпром» забронировал мощности для прокачку газа в Германию по газопроводу «Ямал–Европа» в ночь со 2 на 3 мая в размере 48,4% предложенного объема, следует из данных об итогах аукциона на площадке GSA Platform.

На аукцион был выставлен объем 3,7 млн куб. м в час, Газпром забронировал часть мощностей на период между 21:00 мск 2 мая и 07:00 мск 3 мая.

После этого, пишет ТАСС, реверсный физический поток газа по «Ямал — Европе» из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов» прекратился. Его общий объем составлял 1,28 млн куб. м в час. При этом коммерческие поставки газа могут по-прежнему продолжаться как в прямом, так и в реверсном направлении, допустило агентство.

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Фото:Czarek Sokolowski / AP

Газопровод «Ямал-Европа» — это один из основных маршрутов поставок газа в Европу, его используют для транспортировки топлива в Германию и в Польшу. В последний раз «Газпром» бронировал дополнительные мощности газопровода 2 апреля. Тогда речь шла о 445 тыс. куб. м в час.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты для недружественных стран (таковыми Россия считает все страны Евросоюза, в том числе Польшу и Германию, а также другие государства) в рубли.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу, так как компания PGNiG отказалась платить за поставки газа в рублях. В «Газпроме» отметили, что возобновят транспортировку когда Польша оплатит топливо по новой схеме. В ЕС назвали действия России нарушением действующего контракта.

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В то же время немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что продолжит платить России за газ в евро. В пресс-службе компании пояснили, что считают возможным найти компромисс, который устроит Москву и не будет нарушать европейские санкции.

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Теги
Газпром поставки газа Германия
Откройте брокерский счет
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