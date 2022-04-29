Uniper сочла возможным найти компромисс по оплате российского газа

Uniper продолжит рассчитываться за поставки российского газа в евро, заявили в компании. В ней считают, что можно найти компромиссный вариант оплаты, который устроит и ЕС, и Москву

Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Немецкая энергетическая компания Uniper считает возможным найти компромиссный вариант оплаты поставок российского газа, который будет совместим как с европейскими санкциями, так и с требованиями Москвы, заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро. Uniper ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты и, кроме того, находится в тесных консультациях с немецким правительством», — сказали в пресс-службе компании.

Немецкий концерн Uniper — основной импортер российского газа в Германии. Накануне газета Rheinische Post со ссылкой на представителя компании сообщила, что Uniper будет переводить платежи за российский газ в российский банк, а не в европейский. «План состоит в том, чтобы производить наши платежи в евро на счет в России», — приводит издание слова представителя Uniper. В Минэкономики Германии сообщили, что не знают о подобных планах Uniper, передает ТАСС.

Несколькими днями ранее в компании также заявляли, что считают возможным оплачивать российский газ в соответствии с санкциями, несмотря на требование оплаты в рублях.

Россия в конце марта объявила о новой схеме оплаты за газ. Покупателей обязали открыть в Газпромбанке два счета: валютный и рублевый. Оплата будет приходить на первый, а затем банк будет конвертировать полученные средства и зачислять их на рублевый счет. Как пояснили в Кремле, новая схема нужна, чтобы защитить поступающие средства от заморозки в связи с западными санкциями.

Еврокомиссия сочла эту схемой попыткой обойти ограничения и обвинила Москву в шантаже с помощью газа. В Кремле с ней не согласились, отметив, что Россия «остается надежным поставщиком энергоресурсов» и «привержена своим обязательствам по контрактам».