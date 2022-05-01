Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Пелоси за «мощный сигнал поддержки» от США

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил прибывшую в Киев спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги, говорится на сайте украинского лидера.

«За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины президент Владимир Зеленский наградил спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги», — говорится в сообщении.

Орден был учрежден на Украине в 1997 году. Он носит имя княгини Ольги, правившей с 945 до 960 года Киевской Русью и первой на этом посту принявшей христианство. Орден вручается женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, гражданской, научной, образовательной и других сферах деятельности.

Пелоси прибыла в Киев 1 мая и провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он поблагодарил ее за «сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, народа, конгресса». Та в ответ заявила, что Украина «героически борется за свободу» и пообещала продолжить поддерживать страну, пока это борьба не закончится, говорится в сообщении на сайте украинского президента.

За несколько дней до приезда Пелоси в Киев приезжали глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Они пообещали вернуть американских дипломатов на Украину и оказать очередную военную помощь Киеву. О готовности приехать в Киев заявлял президент США Джо Байден, но представитель Белого дома Джен Псаки после этого говорила, что американская администрация не будет отравлять Байдена на Украину.

После начала военной операции России Киев посетил целый ряд высокопоставленных европейских политиков, в том числе премьер Британии Борис Джонсон, президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис, премьер Австрии Карл Нехаммер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.