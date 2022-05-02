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Военная операция на Украине ,  
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Полиция Германии попросила главу ХДС отложить поездку на Украину

Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) Германии «настоятельно» рекомендовало главе находящегося в оппозиции «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридриху Мерцу перенести поездку в Киев, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на свои данные.

Мерц планировал поехать на Украину в понедельник 2 мая, однако в органы безопасности он сообщил об этом только в пятницу 29 апреля. Полиция, как передает газета, подчеркнула, что «для такого опасного путешествия в зону боевых действий требуется немного больше времени». Кроме того, Мерц отказался от личной охраны BKA, уточняет Tagesspiegel.

Лидер ХДС собирался посетить Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также узнать и передать конкретные просьбы о поддержке украинских представителей в Германию.

Лидер оппозиции раскритиковал Шольца за недостаточную поддержку Украины
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Фридрих Мерц

Ранее Мерц в интервью Bild раскритиковал политику канцлера Германии Олафа Шольца по отношению к Украине. Он заявил, что Берлин недостаточно делает для ее поддержки, в частности канцлер «упустил драгоценное время» в вопросе поставок оружия Киеву. В результате, заявил председатель ХДС, общество в Германии и за рубежом быстро потеряло доверие к Шольцу, канцлер «больше не воспринимается как человек, обладающий сильным и стратегическим мышлением».

В бундестаге, со слов Мерца, большинство депутатов из ХДС, «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) выступают за поставки тяжелого вооружения Украине. Меньшинство из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шольца, «Левых» и «Альтернативы для Германии» придерживается другого мнения, заявил председатель ХДС. «Нам ясно, что если федеральный канцлер не инициирует поставку тяжелых вооружений к следующей неделе, то решение должен будет принять парламент», — добавил политик.

Шольцу написали письмо с призывом прекратить поставки оружия Украине
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1 мая Шольц в интервью Bild заявил, что Берлину не следует предпринимать поспешных решений об отправке Украине тяжелого вооружения и совершать самостоятельные усилия в этом направлении. «Я быстро принимаю решения и согласовываю их с нашими союзниками. Я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными», — сказал он, добавив, что не будет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники.

До начала российской военной операции Германия отказывалась передавать Украине оружие, но затем изменила свою позицию. В конце марта агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Германия передала Украине 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела», 100 пулеметов MG3, 8 млн патронов для огнестрельного оружия.

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Германия полиция ХДС оппозиционер Украина поездка
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