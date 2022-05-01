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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России выявили 7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 7047 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб в Telegram. При этом специалисты сделали 171 тыс. тестов на коронавирус.

Лидерами по числу заражений остаются Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург.

В больницы попали 1442 человека (+44% к предыдущему дню), еще 147 россиян умерли. Выздоровели 8733 человека (-21%).

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Накануне оперативный штаб сообщал о 7363 случаях заражения, госпитализации 2574 человек и смерти 157 россиян. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 41 российском регионе, падение — в 38 субъектах.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 18 189 401 человек, умерли 376 031, выздоровели — 17 548 718. В конце марта Росстат сообщал о смерти 796,2 тыс. человек с COVID-19. В качестве основной причины смерти он был указан у 547,4 тыс. россиян.

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По данным на 29 апреля показатель коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, привитых и ревакцинированных, в России составляет 42,9%. Полный курс вакцинации прошли 86 706 195 человек.

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Фото:Zuma / ТАСС

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что новая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в июне. Вице-премьер Татьяна Голикова призывала принимать профилактические меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости после майских праздников.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Теги
коронавирус COVID-19
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