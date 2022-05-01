За сутки в России выявили 7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 7047 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб в Telegram. При этом специалисты сделали 171 тыс. тестов на коронавирус.

Лидерами по числу заражений остаются Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург.

В больницы попали 1442 человека (+44% к предыдущему дню), еще 147 россиян умерли. Выздоровели 8733 человека (-21%).

Накануне оперативный штаб сообщал о 7363 случаях заражения, госпитализации 2574 человек и смерти 157 россиян. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 41 российском регионе, падение — в 38 субъектах.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 18 189 401 человек, умерли 376 031, выздоровели — 17 548 718. В конце марта Росстат сообщал о смерти 796,2 тыс. человек с COVID-19. В качестве основной причины смерти он был указан у 547,4 тыс. россиян.

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