В России выявили 7,3 тыс. случаев COVID при 2,5 тыс. госпитализаций

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В России за сутки выявили 7363 случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, общее число случаев COVID в России достигло 18 182 354.

За прошедшие сутки в стране госпитализировали 2574 человека с COVID-19, это на 0,63% больше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 41 российском регионе. В 38 регионах количество госпитализаций снизилось. В остальных ситуация осталась без изменений.

Умерли 157 человек, всего с начала пандемии, по подсчетам оперштаба, скончались 375 884 человека. При этом, по данным Росстата на конец марта 2022 года, в стране умерли 796,2 тыс. человек с COVID-19, из них у 547,4 тыс. коронавирус был указан в качестве основной причины смерти.





Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что не исключает новой волны пандемии коронавируса в России. По его словам, коллективный иммунитет к COVID-19 среди россиян снижается. Он призвал граждан пройти повторную вакцинацию.

Опрошенные РБК эксперты дают схожие прогнозы. По их мнению, новая волна коронавируса начнется в июне—июле. Они также считают, что ее может вызвать распространение подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона». «Стелс-омикрон» (BA.2) в некоторых регионах России выявляется в более чем 80% образцов, а доля варианта «омикрона» BA.1, который вызывал предыдущую волну, снижается, рассказала РБК замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. «Дельта», по ее словам, вовсе встречается уже менее чем в 1% случаев.