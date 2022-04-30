Володин поддержал решение «Газпрома» приостановить поставки газа в Европу

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Решение о приостановке поставки газа в некоторые европейские страны является правильным, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал своем Telegram-канале.

«На мой взгляд, это правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран», — написал Володин, отметив, что все больше стран соглашаются оплачивать российский газ в рублях.

В среду утром «Газпром» полностью прекратил поставлять газ «Булгаргазу» (Болгария) и PGNiG (Польша). Ранее эти компании отказались перейти на новую схему оплаты. Тогда в пресс-службе концерна заявляли, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки в апреле от польской и болгарской компаний в рублях, как этого требует указ президента России от 31 марта. Там указали, что о необходимости оплачивать поставляемый газ в рублях компании были своевременно проинформированы.

Президент Владимир Путин 23 марта поручил перевести с 1 апреля в рубли платежи за газ, поставляемый в недружественные страны, к которым в Москве причислили, в частности, все страны ЕС, США и Великобританию. Однако позже Путин отметил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои. Новая схема поставок предполагает открытие счетов в евро и рублях в Газпромбанке: покупатель зачисляет средства в валюте, а банк конвертирует ее в рубли и передает продавцу. Власти России объяснили такое решение желанием защитить платежи за газ от возможной «заморозки» западными странами.

Некоторые страны ЕС заявили, что не намерены платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом прекращение Россией поставок газа польским и болгарским потребителям.