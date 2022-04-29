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Пандемия коронавируса ,  
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Смертность среди больных COVID в России снизилась до уровня января

В марте число умерших с COVID-19 составило 35,5 тыс. человек, что на 18% меньше, чем в феврале. Всего за первые три месяца этого года непосредственно от COVID-19 скончались более 100 тыс. россиян
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Коронавирус в марте стал основной или предположительно основной причиной смерти 30,2 тыс. россиян, следует из статистики естественного движения населения Росстата, которая составлена на основе медицинских свидетельств из системы ЗАГС.

Еще у почти 5,4 тыс. умерших в марте COVID-19 признан сопутствующим заболеванием. Из них для 1,2 тыс. он оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, еще у 4,2 тыс. — никак не повлиял на наступление смерти.

Общее число умерших c коронавирусом (независимо от того, был ли он основной причиной или сопутствующим фактором) в марте составило 35,5 тыс. человек. Показатель снизился на 18,3% по сравнению с февралем (43,5 тыс.) и вернулся к значению, близкому к уровню января (35,8 тыс.).

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

За все время пандемии с апреля 2020 года непосредственно от коронавируса в России умерли 692,1 тыс. человек, из них почти 100,5 тыс. — за первые три месяца 2022 года. В 2020 году от COVID-19 скончались 144 тыс. россиян, в 2021 году — 447 тыс. Общее число умерших с коронавирусом (основная причина и сопутствующий фактор) с начала пандемии достигло 796,2 тыс. человек.

Ситуация с COVID в России продолжает оставаться стабильной: число ежедневно выявляемых случаев снижается с середины февраля. На пике пятой волны, 18 февраля, в стране выявили 198,3 тыс. новых заражений за сутки. К середине марта показатель опустился до 95,5 тыс. случаев. 29 апреля оперативный штаб отчитался об 11 тыс. случаях.

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Однако в Минздраве предупредили, что Россию в конце весны — начале лета может ждать еще одна волна коронавируса. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в ряде стран, в частности в Китае, наблюдается подъем заболеваемости и Россия готовится к аналогичному развитию событий. Как считают опрошенные РБК эксперты, волна будет вызвана распространением подвида «омикрона» BA.2 — «стелс-омикрона», на данный момент наиболее заразной мутации COVID-19.

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При участии
Иван Ткачёв
смертность коронавирус Росстат
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