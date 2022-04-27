В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с коронавирусом в России

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация в России относительно стабильная, но подъемы и спады заболеваемости COVID-19 могут наблюдаться в течение всего теплого времени года, заявила «РИА Новости» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Опасность таких скачков увеличится, если в стране появится новый эпидемически значимый вариант коронавируса, добавила она. Кроме того, вирус может активизироваться осенью — в сезон респираторных вирусов.

«Эпидемический процесс COVID-19 характеризуется невысокой активностью, что находит свое отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости», — отметила специалист.

В России после достигнутого в феврале пика (203,6 тыс. зараженных) заболеваемость COVID-19 снижается: накануне обнаружили 7,1 тыс. случаев. В ряде регионов отменили коронавирусные ограничения. В Москве больше не действует масочный режим, отменены обязательное соблюдение социальной дистанции, измерение температуры в общественных местах, QR-коды.

17 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что не исключает риска новой волны коронавируса в России. 19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что, несмотря на относительную стабилизацию ситуации с коронавирусом, «говорить о завершении пандемии не приходится».