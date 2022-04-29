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Война санкций ,  
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Блинкен допустил снятие санкций с России в случае остановки спецоперации

США снимут с России санкции в случае прекращения боевых действий на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей. Трансляцию вела пресс-служба Госдепартамента США.

«Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — сказал Блинкен.

При этом он не стал отвечать на вопрос, нужно ли российской стороне для достижения этой цели полностью вывести свои войска с территории Украины.

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В конце февраля западные страны начали вводить санкции против России. США ввели несколько пакетов антироссийских санкций, включая санкции в отношении банковского сектора, экспортно-импортные ограничения, а также персональные санкции в отношении отдельных политиков, чиновников и бизнесменов.

В начале апреля заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, который координирует разработку антироссийских санкций, заявлял о намерениях США добиться лишения России всех доходов от экспорта газа и нефти. Кроме того, Вашингтон хочет «разрушить» статус России как ведущего поставщика энергоносителей. В начале марта США запретили импорт российских нефти и газа. Теперь Вашингтон делает все возможное, чтобы помочь Европе снизить зависимость от российских поставок, подчеркивал Сингх.

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Теги
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