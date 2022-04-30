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Военная операция на Украине ,  
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В ООН сообщили о гибели более 2,8 тыс. мирных жителей на Украине

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С 24 февраля по 28 апреля на Украине погибли 2899 мирных жителя, еще 3235 получили ранения, говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших 970 мужчин и 646 женщин, 76 мальчиков и 64 девочки, пол еще 1073 взрослых и 70 детей пока установить не удалось. Ранены оказались 314 женщин и 380 мужчин, 67 девочек и 76 мальчиков. Пол у 166 раненных детей и 2232 взрослых пока неизвестен.

По данным ООН, на территории Донецкой и Луганской областей за этот период погиб 1411 человек, ранение получили 1552 мирных жителя, на контролируемых Киевом территориях зафиксировано 1317 погибших и 1182 раненных, на территории подконтрольной ДНР и ЛНР — 94 погибших и 370 раненных.

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В ООН подчеркнули, что реальные цифры раненных и погибших значительно превосходят представленные в отчете данные, поскольку из ряда места информация задерживается, а в некоторых регионах ее необходимо проверить. К таким местам в организации отнесли Мариуполь в Донецкой области, Изюм в Харьковской области и Попасную в Луганской области, там «по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц». Эти сообщения в указанную в отчете статистику не включили до прохождения проверки.

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Кроме того, с 24 февраля Украину покинули более 5,4 млн ее жителей, говорится в данных агентства ООН по делам беженцев. Больше всего беженцев приняли Польша (2,99 млн), Румыния (810 тыс.), Россия (656,3 тыс.), Венгрия (513,8 тыс.) и Молдавия (441 тыс.). Вместе с тем, на Украину въехали более 1,25 млн человек.

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В агентстве отметили, что данные получены из официальных источников и точное нахождение украинских беженцев в Европе неизвестно, поскольку пограничный контроль в Шенгенской зоне практически отсутствует. Статистика также не учитывает граждан близлежащих к Украине стран, которые покинули страну, чтобы вернуться домой.

В Минобороны России заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам, лишь занимаясь подавлением сил ПВО, авиации и военной инфраструктуры Украины. Ведомство обвиняло Киев в провокациях.

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Теги
Украина ООН погибшие раненные беженцы
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