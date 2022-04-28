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Политика ,  
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Правительство Швеции выступило против референдума о членстве в НАТО

Глава МИД Швеции заявила, что правительство выступает против референдума о членстве королевства в НАТО. С инициативой провести всенародное голосование выступила глава Левой партии Швеции
Анн Линде
Анн Линде (Фото: Virginia Mayo / AP)

Правительство Швеции выступает против проведения референдума о членстве страны в НАТО, заявила министр иностранных дел страны Анн Линде, передает Sverige Radio.

«Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте. Подобные вопросы редко выносятся на референдум хоть где-нибудь. У большинства стран НАТО его не было», — заявила Линде.

Ранее с инициативой о проведении референдума выступила глава Левой партии Швеции Нуши Дадгостар. «Из-за НАТО на поле боя могут оказаться не только сыновья и дочери политиков, но и шведский народ», — заявила она.

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Фото:Alexandros Michailidis / Shutterstock

«Референдум всегда разобщает и травмирует население», — заявила Линде. И предупредила, что референдум может спровоцировать кампанию по дезинформации населения.

В шведском парламенте должна обсуждаться ускоренная процедура вступления в НАТО. О планах сохранявших внеблоковый статус Швеции и Финляндии как можно скорее вступить в Североатлантический альянс заговорили на фоне российской военной операции на Украине. Сейчас обе страны являются партнерами НАТО.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о намерении подать заявку о вступлении в начале июня, сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в парламентских кругах королевства. 13 апреля Reuters сообщил, что премьер-министр Финляндии Санна Марин планирует принять аналогичное решение в течение девяти недель.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерено оперативно принять обе страны в случае запроса от них.

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Зоран Миланович

Российские власти отреагировали негативно на решение шведского и финского правительства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство проинформировало Стокгольм и Хельсинки о последствиях этого решения и об ответных мерах.

Говоря о мерах, которые Россия может принять при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об усилении группировки сухопутных сил вдоль границ с альянсом и существенном развертывании военно-морских сил в Финском заливе. «В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет, баланс должен быть восстановлен», — отметил он.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Швеция НАТО Референдум
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Президент Хорватии выступил против вхождения Финляндии и Швеции в НАТО
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МИД предупредил Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО
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