Рогозин допустил перенос российских лунных миссий

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Запуск орбитального аппарата «Луна-26» и тяжелого посадочного аппарата «Луна-27» может быть отложен из-за текущих обстоятельств, заявил в интервью ТАСС глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Что касается миссии орбитального аппарата «Луна-26» и тяжелого посадочного аппарата «Луна-27», они будут, возможно, скорректированы с учетом того, что в текущей ситуации мы основные финансовые и производственные ресурсы будем тратить на увеличение орбитальной группировки. Это сейчас важнее», — сообщил он.

По словам главы «Роскосмоса», речь идет о жизнеспособности российской орбитальной группировки и ее работе в качестве «группировки двойного и военного назначения». Однако лунные миссии не откладывают далеко, подчеркнул Рогозин, добавив, что автоматическая станция «Луна-25» (прежнее название «Луна Глоб». — РБК) будет запущена в 2022 году, контрольную дату пуска определят после завершения испытаний.

В ноябре 2018 года Российская академия наук приняла программу по освоению Луны, согласно которой до 2035 года к спутнику Земли будут отправлены первые космонавты, а к 2040 году — созданы элементы полноценной лунной базы. Миссия «Луна-26» готовится для картографирования, а «Луна-27» — для исследования грунта. Последнюю планировали запустить в августе 2025 года, она станет основой для развертывания российской инфраструктуры.

В апреле прошлого года Рогозин заявлял, что Россия «впервые за 45 лет возобновляет исследование Луны». Речь шла в том числе о «Луне-25», первой в истории страны миссии на естественный спутник Земли. В Институте космических исследований (ИКИ) РАН отмечали, что первым окном с точки зрения баллистических требований для отправки «Луны-25» будет 25 мая 2022 года, однако точные сроки определят в марте—апреле.

12 апреля во время посещения космодрома Восточный президент Владимир Путин сообщил, что Россия возобновит свою лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» в третьем квартале этого года.

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На следующий день Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о прекращении совместной работы по лунным программам с Россией, в том числе в миссии «Луна-25». В «Роскосмосе» сообщили, что отказ европейских партнеров от участия в сотрудничестве по проекту «Луна-25» не повлияет на его реализацию.