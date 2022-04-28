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Красноярский суд отменил штраф активистке за антивоенную надпись на снегу

Красноярский краевой суд отменил штраф за антивоенную надпись на снегу, активистке Вере Котовой. Об этом она написала на своей странице во «Вконтакте», передает местный портал Ngs24.

«Мне отменили штраф 30 тысяч, хотя я пришла в суд без защитника. Спасибо тем, кто переживал» — написала Котова.

В пресс-службе суда пояснили, что производство по делу прекращено «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление», сообщает телеканал ТВК.

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Мария Пономаренко

Веру Котову оштрафовали 6 марта на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, максимальное наказание для граждан — административный штраф до 50 тыс. руб.). 17 апреля активистка обжаловала решение суда.

В начале марта российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям. В Уголовном кодексе появилась ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По ней в качестве наказания может быть или штраф до 1,5–5 млн руб. или до 3–15 лет лишения свободы. Еще одна — ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Наказание по ней предусматривает штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Первый штраф за дискредитацию российских военных получил житель Кемеровской области 6 марта. Его оштрафовали на 60 тыс. руб. за опубликованное видео с призывом участвовать в несогласованном митинге против действий российской армии. Протокол был составлен по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП.

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дискредитация Вооруженные силы России Красноярский край
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