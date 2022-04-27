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В Петербурге арестовали журналистку по статье о фейках про армию

Мария Пономаренко
Мария Пономаренко (Фото: politzekinfo / Telegram)

Суд в Петербурге арестовал журналистку издания RusNews Марию Пономаренко, ее обвиняют в распространении фейков о действиях российских вооруженных сил, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

«Пономаренко в своем Telegram-канале разместила ложную информацию, что российскими Воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в городе Мариуполе, когда официальными источниками, в том числе и Министерством обороны, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала», — заявили в пресс-службе.

Пономаренко арестовали до 22 июня, согласно п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил по мотивам ненависти или вражды»), ей может грозить до десяти лет лишения свободы или штраф до 5 млн руб.

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Журналистку задержали 25 апреля. Как сообщало RusNews, у нее дома прошел обыск. Пономаренко связывает уголовное преследование со своей общественной деятельностью. По ее утверждению, дело против нее завели в Барнауле, где она провела пикет из-за проблем детей-сирот с жильем. После акции в Алтайском крае завели дело о халатности должностных лиц, сообщила она. Ранее Пономаренко неоднократно штрафовали за протесты и одиночные пикеты.

RusNews отмечает, что адвокат подаст апелляцию против меры пресечения.

Минобороны в середине марта заявило, что российские военные не наносили удар по театру в Мариуполе. В ведомстве утверждают, что это была провокация бойцов националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в России), которые заминировали здание и взорвали его.

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Ст. 207.3 появилась в Уголовном кодексе в начале марта, максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы. Впоследствии положения об ответственности распространили на данные о деятельности Росгвардии и российских госорганов за рубежом.

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Теги
фейк журналистка арест Санкт-Петербург российская армия
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