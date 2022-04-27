Шеф Пентагона призвал не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО

Украина в будущем может подать заявку на вступление в НАТО, но сейчас этот вопрос не находится на повестке дня и на нем не надо спекулировать, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Германии после консультаций с союзниками по вопросу поставок оружия Киеву. Стенограмма пресс-конференции размещена на сайте Пентагона.

«В будущем, если будет возможность, я думаю, что Украина будет стремиться еще раз подать заявку на членство в НАТО. Но опять же, это, вероятно, немного в будущем, и спекуляции на этом этапе не очень полезны», — сказал Остин.

По мнению министра, НАТО продолжит придерживаться политики «открытых дверей», но по отношению к Украине первоочередной задачей является прекращение конфликта на территории страны. Пока же не стоит «строить догадки» относительно членства Украины в альянсе, считает Остин.

Стремление Украины в НАТО закреплено в Конституции страны с 2019 года. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает получение Украиной места в НАТО.

8 марта этого года Зеленский заявил, что «охладел» к вопросу присоединения Украины к блоку, поскольку «НАТО не готов принять Украину — альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией». Через неделю глава государства указал, что Киев годами слышал про открытые двери альянса, но также понял, что ему «туда не войти, и надо это признавать».

Россия вносила пункт о нечленстве Украины в НАТО в требования о гарантиях безопасности, которые зимой этого года обсуждались с Западом. Теперь вопрос о внеблоковом статусе Украины рассматривается в рамках переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта.

