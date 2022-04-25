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Азербайджан исключил оплату российского газа в рублях

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR опровергла информацию о планах Баку расплачиваться за российский газ в рублях. С июля 2021 года Россия и Азербайджан подписали договор о сезонном обмене природным газом
Фото: socar.com.ru
Фото: socar.com.ru

Азербайджан не будет расплачиваться за импортируемый из России газ в рублях. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR.

«В СМИ в понедельник [25 апреля] была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», — заявили агентству в компании.

Ранее 25 апреля директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар сообщил, что Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах с Арменией и Азербайджаном. По его словам, около 30% торговли с Баку идет в рублях. Однако он не упоминал, что Азербайджан будет оплачивать в рублях газ.

В июле 2021 года «Газпром» и «Азерконтракт» подписали договор о сезонном обмене природным газом. Соглашение действует до 2023 года.

Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.

Техническую реализацию соглашения в плане приема и отправки газа с азербайджанской стороны исполняет SOCAR.

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Газ за рубли. Как Россия будет поставлять топливо в Европу. Инфографика
Бизнес

Президент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран 23 марта. В этот список входят Австралия, Великобритания, страны — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Азербайджан не входит в перечень.

Новая схема оплаты газа начала действовать с 1 апреля. Однако в середине апреля Путин сообщил, что наблюдаются сбои в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны.

Некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях. По словам французского президента Эмманюэля Макрона, это требование нарушает контракты. То же самое заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Другие страны допустили, что будут покупать российский газ за рубли. Например, в Венгрии сообщили, что предложенная схема оплаты через Газпромбанк не будет нарушать санкции, так как европейские покупатели будут совершать оплату в евро, а российский банк станет конвертировать средства в рубли и переводить в «Газпром».

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Азербайджан российский газ рубли SOCAR
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