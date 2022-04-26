Пушилин призвал учесть Приднестровье при следующих этапах спецоперации
Военная операция на Украине должна проходить с учетом ситуации в Приднестровье, заявил в эфире «Соловьев Live» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин
«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы [Донецкой области] с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции», — сказал он. По мнению Пушилина, начало следующих этапов необходимо «после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье и по приграничным областям регионов России».
Накануне власти непризнанного Приднестровья сообщили об обстреле из гранатомета здания Министерства государственной безопасности республики в Тирасполе (город находится недалеко от границы с Украиной). На следующий день, по данным республиканского МВД, в результате двух взрывов в поселке Маяк из строя были выведены две антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио. В обоих случаях никто не пострадал.
В течение последних нескольких недель власти граничащих с Украиной российских регионов (Белгородской, Брянской, Курской областей) сообщают об обстрелах с украинской стороны.
Российская военная операция на Украине проходит с 24 февраля, президент Владимир Путин в качестве ее целей называет защиту мирных жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны украинских властей, демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. В конце марта в российском Минобороны сообщили, что выполнили цели первого этапа действий на Украине и «существенно снизили боевой потенциал» ВСУ.
19 апреля глава МИДа Сергей Лавров объявил о начале следующего этапа военной операции. По словам замкомандующего войсками ЦВО по военно-политической работе Рустама Миннекаева, во время второй фазы Россия должна установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, чтобы получить выход к Приднестровью. По его утверждению, в этом регионе «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
После высказываний Миннекаева посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии. В российском МИДе говорят, что не видят рисков обострения в Приднестровье.