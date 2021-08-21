В Минобороны отвергли пробитие «контура безопасности» из-за Афганистана

События в Афганистане, который захватила запрещенная в России террористическая организация «Талибан», не повредили контур безопасности страны. Об этом заявил заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания», — сказал Картаполов.

Он также отметил, что Россия отслеживает ситуацию в Афганистане, и в случае необходимости будут задействованы определенные силы и средства.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что сейчас нет предпосылок для ввода российских войск в Афганистан. По его словам, на афганском направлении российские власти будут делать акцент на политико-дипломатических усилиях.