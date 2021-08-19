Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода войск в Афганистан

В Афганистане, который перешел под контроль «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), нет предпосылок для ввода российского военного контингента в республику. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

«Предпосылок для этого (ввода российских войск в Афганистан — прим. РБК) нет», — заявил Патрушев.

По его словам, на афганском направлении российские власти будут делать акцент на политико-дипломатических усилиях. «Совместно с партнерами искать пути налаживания внутри афганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — пояснил секретарь СБ. Патрушев также отметил, что ранее был создан московский формат консультаций по Афганистану, который «успешно функционирует».

Кроме того, Патрушев отметил, что Россия заинтересована «в мирном, едином, развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону».