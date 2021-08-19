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Конфликт в Афганистане ,  
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Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода войск в Афганистан

В Афганистане, который перешел под контроль «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), нет предпосылок для ввода российского военного контингента в республику. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

«Предпосылок для этого (ввода российских войск в Афганистан — прим. РБК) нет», — заявил Патрушев.

Представитель «Талибана» заявил об отказе демократизировать Афганистан
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

По его словам, на афганском направлении российские власти будут делать акцент на политико-дипломатических усилиях. «Совместно с партнерами искать пути налаживания внутри афганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — пояснил секретарь СБ. Патрушев также отметил, что ранее был создан московский формат консультаций по Афганистану, который «успешно функционирует».

Кроме того, Патрушев отметил, что Россия заинтересована «в мирном, едином, развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится признать режим талибов.

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«Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны <...> Говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке — преждевременно», — сказал министр.

Он также добавил, что новые власти Афганистана подают «обнадеживающие сигналы». По его словам, ими являются заявления о готовности разрешить девочкам дальше получать образование или решимости включить в будущее правительство страны представителей разных политических сил. Лавров также добавил, что Россия поддерживает диалог всех сил в Афганистане.

15 августа талибы заявили о полном контроле Афганистана, в том числе в Кабуле. Они отказались от создания переходного правительства, потребовав от властей передать им полное руководство страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из республики. Позднее он объяснил, что сложил полномочия, чтобы не допустить бойни. 18 августа МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что Гани нашел убежище в этой стране.

Афганистан российские военные Николай Патрушев Совет Безопасности РФ
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