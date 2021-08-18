В правительстве Германии назвали темы переговоров Меркель и Путина
В ходе своего визита в Москву 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Зайберт также назвал темы, которые планируется поднять на встрече Меркель с Путиным. «Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — сказал он (цитата по ТАСС).
Также Зайберт не исключил, что на переговорах будет обсуждаться ситуация в Афганистане.