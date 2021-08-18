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Политика ,  

В правительстве Германии назвали темы переговоров Меркель и Путина

Ангела Меркель и&nbsp;Владимир Путин
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Артур Видак / Zuma / Global Look Press)

В ходе своего визита в Москву 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Зайберт также назвал темы, которые планируется поднять на встрече Меркель с Путиным. «Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — сказал он (цитата по ТАСС).

Также Зайберт не исключил, что на переговорах будет обсуждаться ситуация в Афганистане.

Кремль назвал дату переговоров Путина и Меркель в Москве
Политика
Ангела Меркель и Владимир Путин

О том, что Меркель посетит Россию незадолго до своей отставки, 13 августа сообщил Зайберт. В Кремле уточнили, что главы государств намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений в разных областях, а также актуальные вопросы регионального и международного характера.

Ранее Зайберт сообщал, что после посещения Москвы немецкий канцлер отправится на Украину. Она нанесет визит в Киев 22 августа. Канцлер обсудит с главой государства Владимиром Зеленским выполнение обязательств ФРГ после запуска «Северного потока-2» и ситуацию на востоке Украины. Об этом ранее информировал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, Меркель обсудит с Зеленским безопасность и двусторонние отношения. Других подробностей он не раскрывал.

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В сентябре в Германии состоятся парламентские выборы. Сама Ангела Меркель заявляла, что не собирается принимать в них участие. Она также сообщала о намерении уйти из политики после завершения срока своих полномочий.

ФРГ канцлер Германии Ангела Меркель Владимир Путин переговоры
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