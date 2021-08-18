В правительстве Германии назвали темы переговоров Меркель и Путина

Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Артур Видак / Zuma / Global Look Press)

В ходе своего визита в Москву 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Зайберт также назвал темы, которые планируется поднять на встрече Меркель с Путиным. «Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии», — сказал он (цитата по ТАСС).

Также Зайберт не исключил, что на переговорах будет обсуждаться ситуация в Афганистане.