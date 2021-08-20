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Путин встретил Меркель с цветами и фразой Guten Tag

Владимир Путин и&nbsp;Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: РБК)

Президент России Владимир Путин поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель в Кремле фразой на немецком языке Guten Tag («Добрый день») и подарил букет цветов, передает корреспондент РБК.

«Уверен это будет не только прощальный визит <...> но и визит, наполненный серьезным содержанием», — сказал Путин.

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«Спасибо, господин президент. Дорогой Владимир, да, это мой прощальный визит, я этому очень рада», — сказала в начале переговоров Меркель.

Это 20-ый визит Меркель в Россию.

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Политика

Встреча Путина и Меркель проходит в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. С немецкой стороны, помимо канцлера, в переговорах примут участие официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности правительства Ута Кристина Байнхофф. С российской стороны — президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.

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