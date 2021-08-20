Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным

Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву для участия в переговорах с Владимиром Путиным, в Александровском саду она возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кадры показал телеканал «Россия 1».

Меркель возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив. После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии. По окончании церемонии канцлер Германии отправилась в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.

Это последний визит Меркель на посту канцлера в Россию. Ранее в ее кабинете сообщили, что канцлер обсудит с Путиным главные международные проблемы. В частности, разговор коснется вооруженного конфликта на востоке Украины и ситуации в Белоруссии. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт не исключил, что Путин и Меркель обсудят ситуацию в Афганистане.

Зайберт объявил о визите Меркель в Россию 13 августа. В Кремле тогда уточнили, что канцлер Германии и президент России обсудят нынешнее состояние и развитие отношений между двумя странами, а также актуальную повестку как регионального, так и мирового характера.