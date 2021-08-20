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Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным

Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву для участия в переговорах с Владимиром Путиным, в Александровском саду она возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кадры показал телеканал «Россия 1».

Меркель возложила венок с лентами в цветах немецкого флага, предварительно их расправив. После возложения венка прошла минута молчания, затем оркестр почетного караула исполнил гимн Германии. По окончании церемонии канцлер Германии отправилась в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.

Это последний визит Меркель на посту канцлера в Россию. Ранее в ее кабинете сообщили, что канцлер обсудит с Путиным главные международные проблемы. В частности, разговор коснется вооруженного конфликта на востоке Украины и ситуации в Белоруссии. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт не исключил, что Путин и Меркель обсудят ситуацию в Афганистане.

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Зайберт объявил о визите Меркель в Россию 13 августа. В Кремле тогда уточнили, что канцлер Германии и президент России обсудят нынешнее состояние и развитие отношений между двумя странами, а также актуальную повестку как регионального, так и мирового характера.

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Спустя два дня — 22 августа — Меркель направится на Украину, где проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. По словам пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, Меркель и Зеленский обсудят гарантии Берлина Киеву в случае запуска «Северного потока-2» и происходящее на востоке Украины.

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Он не уточнил, примет ли Меркель участие во встрече «Крымская платформа» 23 августа. На ней планируется обсудить стратегии возвращения полуострова Украине.

В Кремле неоднократно заявляли, что Крым является неотъемлемой частью России, и отказывались обсуждать какие-либо другие перспективы полуострова.

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