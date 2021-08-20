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Дело Навального ,  
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Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что основанием для такого решения стало требование Генпрокуратуры России ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом и экстремистской организацией и запрещен).

«[Приложение «Навальный» используется] для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — указали в ведомстве. За такую деятельность предусмотрено наказание по ст. 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации».

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать «Навальный live»
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Любовь Соболь

В приложении «Навальный» публикуются новости из блога оппозиционера, а также содержится отдельный блок «Умного голосования». Сейчас приложение доступно в онлайн-магазинах App Store и Google Play.

РБК направил запросы в Apple и Google.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить «нарушающую российское законодательство обработку персональных данных» в сервисе «Умное голосование». Компания Google LLC обеспечивает работу сервиса на платформе Appspot.com. Согласно выводам регулятора, интернет-ресурс нарушает российское законодательство в сфере персональных данных.

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Навальный предложил план по борьбе с коррупцией
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Алексей Навальный

Московский городской суд 9 июня признал ФБК и Фонд защиты прав граждан (юрлицо ФБК, признан иноагентом, запрещен в России), а также штабы Навального экстремистскими организациями.

В конце июля был заблокирован сайт Навального navalny.com, также Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников оппозиционера — Леонида Волкова и Владимира Милова, аналогичное требование ведомство выдвинуло к Twitter в отношении аккаунта юриста ФБК Любови Соболь.

30 июля Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live».

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