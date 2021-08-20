Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что основанием для такого решения стало требование Генпрокуратуры России ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом и экстремистской организацией и запрещен).

«[Приложение «Навальный» используется] для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — указали в ведомстве. За такую деятельность предусмотрено наказание по ст. 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации».

В приложении «Навальный» публикуются новости из блога оппозиционера, а также содержится отдельный блок «Умного голосования». Сейчас приложение доступно в онлайн-магазинах App Store и Google Play.