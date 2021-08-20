Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться COVID-19

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Возбудитель COVID-19 мутирует и становится «более агрессивным», из-за этого дети стали чаще стали чаще заражаться этим инфекционным заболеванием. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», — сказал министр.

Мурашко отметил, что обезопасить детей могут родители, если сделают себе прививку от коронавируса.

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