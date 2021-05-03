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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали настораживающие симптомы у детей с COVID-19

Признаками тяжелого течения коронавируса у детей могут быть одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь, сообщил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, — повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», — сказал Горелов.

Рентгенографическое исследование также поможет выявить осложнения, включая мультивоспалительный синдром — воспалительный процесс, который поражает сразу несколько систем организма.

В Роспотребнадзоре оценили использование вакцин против COVID-19 для детей
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Помимо всего, родителей должна насторожить сыпь, ее появление может говорить о синдроме Кавасаки, отметил эпидемиолог.

По данным Горелова, за год тяжелое течение COVID-19 наблюдалось лишь у 0,2% детей.

В июне прошлого года китайские педиатры основными симптомами COVID-19 у детей называли лихорадку, кашель, диарею и рвоту. Согласно результатам проведенного среди 34 детей исследования, у 76% зараженных обнаружили лихорадку, у 62% появился сильный кашель, у 12% — диарея и рвота.

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В феврале этого года ученые из Италии, России и Великобритании сообщили, что более половины детей, переболевших COVID-19, в течение нескольких месяцев после выздоровления жаловались на симптомы, такие как бессонница, боль и стеснение в груди, заложенность носа, усталость, мышечные и суставные боли, потеря концентрации внимания.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Дети Роспотребнадзор
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