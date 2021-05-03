В Роспотребнадзоре назвали настораживающие симптомы у детей с COVID-19

Признаками тяжелого течения коронавируса у детей могут быть одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь, сообщил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, — повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», — сказал Горелов.

Рентгенографическое исследование также поможет выявить осложнения, включая мультивоспалительный синдром — воспалительный процесс, который поражает сразу несколько систем организма.

Помимо всего, родителей должна насторожить сыпь, ее появление может говорить о синдроме Кавасаки, отметил эпидемиолог.