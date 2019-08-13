Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в бундестаг, которые состоятся в 2021 году. Об этом она сообщила во вторник на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере страны.

«Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов. Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду», — заверила канцлер. По словам Меркель, она также не будет претендовать на какие-либо должности в ЕС, так как все посты в союзе уже распределили.

Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем партии «Христианско-демократический союз», но в конце 2018 года ушла с этой должности, однако осталась канцлером. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца (2021 года), а затем уйти из политики.

Преемницей Меркель на посту лидера «Христианско-демократического союза» стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее избрали члены партии в декабре прошлого года. До этого она была генсеком партии.

В июле агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Крамп-Карренбауэр может возглавить Министерство обороны Германии вместо бывшей главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен, которую назначили председателем Еврокомиссии.