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Глава МИД Украины счел Крымский мост неразрешимой проблемой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима из-за географического положения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Новое Время».

«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова», — сказал он.

Он уточнил, что для Черного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии. «Если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском», — заключил Кулеба.

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Севастополь, Крым

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его строительство началось в 2016 году и завершилось в конце 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.

Протяженность моста — 19 км. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Для водителей движение открыли в мае 2018 года. В декабре 2019 года по мосту запустили пассажирские поезда, в июне 2020 года — грузовые.

Украина неоднократно выступала против строительства Крымского моста. В Евросоюзе сочли, что оно направлено на «дальнейшую изоляцию полуострова от Украины», и в октябре 2020 года ввели санкции против участников проекта.

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Крым присоединился к России по итогам итоги референдума 2014 года. Страны Запада и Украина результаты референдума не признали и заявили о временной оккупации полуострова. Россия неоднократно называла вопрос принадлежности полуострова решенным.

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