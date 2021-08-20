Глава МИД Украины счел Крымский мост неразрешимой проблемой

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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима из-за географического положения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Новое Время».

«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова», — сказал он.

Он уточнил, что для Черного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии. «Если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском», — заключил Кулеба.

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его строительство началось в 2016 году и завершилось в конце 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.