Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Координатор ООН сообщил о просьбе талибов остаться в Афганистане Политика, 10:26 В Крыму в ответ на слова Зеленского потребовали «не рычать» на крымчан Политика, 10:08 Премиум-класс вне мегаполиса: от офиса до гольф-клуба РБК и Сколково Парк, 10:07 Названы районы Новой Москвы с самыми дорогими квартирами в новостройках Недвижимость, 10:06 WSJ узнала о возражениях Путина Байдену по войскам США вокруг Афганистана Политика, 10:05 Coinbase купит криптовалюту на $500 млн Крипто, 10:01 Стартап-студия Foundarium привлекла $5 млн Пресс-релиз, 10:00 «О чем вы говорите?»: чем опасен управленческий «новояз» — The Economist Pro, 09:56 МВД сообщило о замедлении темпов роста ИТ-преступлений в России Общество, 09:55 Джезва, пуровер или кофемашина: как готовить кофе дома РБК и Siemens, 09:44 Футболист «Динамо» извинился за празднование гола в ворота своего клуба Спорт, 09:30 Более 400 детей эвакуировали из санаториев Марий Эл из-за лесного пожара Общество, 09:27 Пешком до офиса: как устроен деловой квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 09:19 Цены на золото взлетят до $3–5 тыс. Какие акции от этого выиграют Pro, 09:17
Политика ,  
0 

В Крыму в ответ на слова Зеленского потребовали «не рычать» на крымчан

Ефим Фикс
Ефим Фикс (Фото: vsarkonline / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать «рычать» на Крым. Такое мнение высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в интервью «РИА Новости», комментируя заявление главы государства о том, что Крым с радостью примет украинскую власть на полуострове.

«Мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», — отметил Фикс.

Зеленский заявил, что украинскую власть в Крыму «примут с радостью»
Политика
Севастополь, Крым

Он добавил, что регион открыт для гостей, которые приезжают в него наслаждаться жизнью. По словам Фикса, в Крыму с радостью принимают и агрессивно настроенных лиц, «но в совершенно другом месте — в СИЗО и тюрьме».

Накануне Зеленский заявил, что крымчане «с радостью» примут возвращение украинской власти. «С Украиной в Крым вернется жизнь», — указывал он.

Зеленский считает, что крымчане наблюдают разницу между тем, что стало с полуостровом после перехода под власть России, и тем, что было до этого. Украинский лидер также добавил, что до присоединения Крыма к России туда каждое лето приезжали почти 3 млн украинцев.

Ранее Зеленский отмечал, что полуостров никогда не станет российским, так как крымчане и новые власти не смогут полюбить его так, как украинцы. По словам президента, возвращение Крыма — всего лишь вопрос времени. Позднее Зеленский заявил, что Россия еще «пожалеет» о случившемся с полуостровом.

Отвечая главе Украины, министр обороны России Сергей Шойгу вспомнил анекдот об одесском фонтане. Он добавил, что украинские президенты будут сменяться, а Крым «всегда был, есть и будет российским».

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором свыше 96% крымчан поддержали присоединение региона. Украина, страны Европы и США не признали результаты референдума. В ответ Москва не раз подчеркивала, что вопрос о том, кому принадлежит Крым, давно закрыт.

Украина Владимир Зеленский вице-спикер Крым
Материалы по теме
Зеленский пообещал, что Россия пожалеет об истории с Крымом
Политика
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией
Политика
Зеленский заявил, что украинскую власть в Крыму «примут с радостью»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter