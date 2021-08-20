В Крыму в ответ на слова Зеленского потребовали «не рычать» на крымчан

Ефим Фикс (Фото: vsarkonline / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский должен перестать «рычать» на Крым. Такое мнение высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в интервью «РИА Новости», комментируя заявление главы государства о том, что Крым с радостью примет украинскую власть на полуострове.

«Мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», — отметил Фикс.

Он добавил, что регион открыт для гостей, которые приезжают в него наслаждаться жизнью. По словам Фикса, в Крыму с радостью принимают и агрессивно настроенных лиц, «но в совершенно другом месте — в СИЗО и тюрьме».

Накануне Зеленский заявил, что крымчане «с радостью» примут возвращение украинской власти. «С Украиной в Крым вернется жизнь», — указывал он.