Более 400 детей эвакуировали из санаториев Марий Эл из-за лесного пожара

Фото: ГУ МЧС по Республике Марий Эл

Спасатели эвакуировали более 630 человек, из которых 423 ребенка, из санаториев в поселках Марий Эл из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщает региональное ГУ МЧС России.

«В связи с создавшейся угрозой перехода пожара на поселок Шап проведена эвакуация из санатория «Кооператор», санатория «Южный», санатория «Шап» и поселка Шап на 12 автобусах. Всего эвакуированы 634 человека, из них 423 ребенка», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, все эвакуированные доставлены в здание Национальной президентской школы-интерната города Йошкар-Олы, где большинство детей уже встретили своих родителей и отправились домой.

Так, лесной пожар возник в Медведевском районе Республики, его удалось локализовать на 2 тыс. кв. м на подступах к деревне Студенка. Распространение огня в сторону жилых домов удалось остановить.