Более 400 детей эвакуировали из санаториев Марий Эл из-за лесного пожара

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 19 авг, 14:09
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении жизни на полуостров Политика, 10:08 Премиум-класс вне мегаполиса: от офиса до гольф-клуба РБК и Сколково Парк, 10:07 Названы районы Новой Москвы с самыми дорогими квартирами в новостройках Недвижимость, 10:06 WSJ узнала о возражениях Путина Байдену по войскам США вокруг Афганистана Политика, 10:05 Coinbase купит криптовалюту на $500 млн Крипто, 10:01 Стартап-студия Foundarium привлекла $5 млн Пресс-релиз, 10:00 «О чем вы говорите?»: чем опасен управленческий «новояз» — The Economist Pro, 09:56 МВД сообщило о замедлении темпов роста ИТ-преступлений в России Общество, 09:55 Джезва, пуровер или кофемашина: как готовить кофе дома РБК и Siemens, 09:44 Футболист «Динамо» извинился за празднование гола в ворота своего клуба Спорт, 09:30 Более 400 детей эвакуировали из санаториев Марий Эл из-за лесного пожара Общество, 09:27 Пешком до офиса: как устроен деловой квартал «Сколково Парк» РБК и Сколково Парк, 09:19 Цены на золото взлетят до $3–5 тыс. Какие акции от этого выиграют Pro, 09:17 Основной бенефициар «Лиги Ставок» выведет на биржу свой главный бизнес Pro, 09:00
Общество ,  

Более 400 детей эвакуировали из санаториев Марий Эл из-за лесного пожара

Фото: ГУ МЧС по Республике Марий Эл
Фото: ГУ МЧС по Республике Марий Эл

Спасатели эвакуировали более 630 человек, из которых 423 ребенка, из санаториев в поселках Марий Эл из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщает региональное ГУ МЧС России.

«В связи с создавшейся угрозой перехода пожара на поселок Шап проведена эвакуация из санатория «Кооператор», санатория «Южный», санатория «Шап» и поселка Шап на 12 автобусах. Всего эвакуированы 634 человека, из них 423 ребенка», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, все эвакуированные доставлены в здание Национальной президентской школы-интерната города Йошкар-Олы, где большинство детей уже встретили своих родителей и отправились домой.

Так, лесной пожар возник в Медведевском районе Республики, его удалось локализовать на 2 тыс. кв. м на подступах к деревне Студенка. Распространение огня в сторону жилых домов удалось остановить.

Из-за лесного пожара в Анталье пострадали более 50 человек
Общество

По данным «Авиалесоохраны», в России на сегодняшний день действуют 128 лесных пожаров на площади, пройденной огнем более 1,5 млн га. Больше всего пожаров зафиксировали в Якутии (36), Иркутской (17) и Свердловской областях (17).

Ранее из-за сложной ситуации с лесными пожарами в Якутии ввели режим ЧС. Задымление от лесных пожаров затруднило движение на местных дорогах и привело к массовой отмене авиарейсов в аэропорту Якутска.

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

Тогда президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично поехать в регион и проследить за борьбой с пожарами.

лесной пожар эвакуация Марий Эл МЧС
Материалы по теме
В аэропорту Якутска из-за дыма от лесных пожаров задержали 40 рейсов
Общество
Пройденная огнем площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн га
Общество
Смог от лесных пожаров окутал сибирские города. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter