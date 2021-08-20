В Москве водитель машины каршеринга врезался в автобусную остановку

Автомобиль врезался в автобусную остановку на Беговой улице в Москве, сообщает в Telegram столичный департамент транспорта.

«На Беговой улице в районе д.11 машина въехала в остановку. Пострадал водитель», — говорится в сообщении. Там добавили, что движение в связи со случившимся не затруднено.

«РЕН ТВ» со ссылкой на МВД указывает, что речь идет об автомобиле каршеринга. В полиции добавили, что перед ДТП водитель машины наехал на препятствие.

В апреле столкновение машины такси с автомобилем каршеринга в Москве привело к гибели двух человек. Оба погибших были водителями. ДТП тогда произошло на улице Орджоникидзе, которая находится в Южном административном округе.