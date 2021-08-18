СК завел дело после смертельного ДТП с начальником отдела ГИБДД на Алтае

Фото: СК РФ по Алтайскому краю

Следственный комитет (СК) Алтайского края возбудил уголовное дело после ДТП с участием начальника районного отдела ГИБДД, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю. Источник в силовых структурах региона уточнил «РИА Новости», что погибшие работали в управлении ФСБ по Ставропольскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) по факту ДТП в Шипуновском районе», — следует из сообщения.

Согласно сообщению, авария произошла около 03:30 по местному времени (23:30 мск) на 181-м км трассы А-322 Барнаул — Рубцовск. Начальник районного отдела ГИБДД сидел за рулем автомобиля Hyundai Creta и ехал в сторону Барнаула. В его машине ехали четыре пассажира — двое взрослых и двое детей — 16 и девяти лет. Водитель Hyundai Creta не справился с управлением и врезался в автомобиль MAN с полуприцепом, который стоял на обочине. В результате два пассажира его легковушки погибли на месте, еще двоих девочек в возрасте 16 и девяти лет, а также самого полицейского доставили в больницу. В Главном управлении МВД по Алтайскому краю уточнили, что водитель MAN не пострадал.

По информации следователей, погибшие и их дети проживали в Ставропольском крае и ехали в аэропорт Барнаула. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управления МВД по Алтайскому краю, сам начальник ГИБДД находился в отпуске и был трезвым.