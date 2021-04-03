В ГИБДД назвали причину столкновения такси и машины каршеринга в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
У привитого «Спутником V» президента Аргентины подтвердился коронавирус Общество, 22:35 Тренер «Краснодара» подал в отставку после разгрома от «Ахмата» Спорт, 22:30 У генконсульства России в Одессе радикалы потребовали ареста Медведчука Политика, 22:28 Рахимов ушел из «Уфы» после поражения со счетом 0:4 в матче с «Динамо» Спорт, 22:20 Греция продлила разрешение на въезд для 4 тыс. россиян Общество, 22:15 В Новой Москве за истязание девочки арестовали опекуна и ее сожителя Общество, 22:08 СМИ назвали имя следующего соперника Волкова в UFC Спорт, 21:55 Роспотребнадзор опечатал кинозалы «Артдокфеста» в Петербурге Общество, 21:46 В ГИБДД назвали причину столкновения такси и машины каршеринга в Москве Общество, 21:40 Тренер «Краснодара» отреагировал на разгромное поражение от «Ахмата» Спорт, 21:28 «Динамо» забило четыре мяча в ворота «Уфы» в чемпионате России Спорт, 21:04 В грузовике с оливками на таможне нашли 150 кг гашиша. Видео Общество, 20:56 Крупнейший страховщик России купил у Михельсона еще 6,25% «Сибура» Бизнес, 20:54 Володин предложил поднять вопрос исключения Украины из Совета Европы Политика, 20:51
Общество ,  
0 

В ГИБДД назвали причину столкновения такси и машины каршеринга в Москве

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

ДТП с участием такси и арендованного автомобиля на юге Москвы произошло из-за выезда на встречную полосу, сообщается в Twitter Госавтоинспекции столицы.

По предварительным данным ГИБДД, водитель машины каршеринга выехал на встречку и спровоцировал аварию. В январе он был лишен водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования, уточнили в Госавтоинспекции.

Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП с такси
Общество
Фото:источник РБК

Авария произошла вечером 3 апреля у дома № 10 на улице Орджоникидзе. Оба водителя погибли. В столичном департаменте транспорта сообщали, что из-за аварии были перекрыты две полосы в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК).

Москва ДТП такси каршеринг
Материалы по теме
В ГИБДД заявили о росте числа жертв ДТП с участием такси на 20%
Общество
Защита пострадавшей в ДТП с блогером не согласилась с мерой пресечения
Общество
В Туле в ДТП с автобусом психиатрической больницы пострадали 15 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter