В ГИБДД назвали причину столкновения такси и машины каршеринга в Москве

Фото: АГН «Москва»

ДТП с участием такси и арендованного автомобиля на юге Москвы произошло из-за выезда на встречную полосу, сообщается в Twitter Госавтоинспекции столицы.

По предварительным данным ГИБДД, водитель машины каршеринга выехал на встречку и спровоцировал аварию. В январе он был лишен водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования, уточнили в Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 3 апреля у дома № 10 на улице Орджоникидзе. Оба водителя погибли. В столичном департаменте транспорта сообщали, что из-за аварии были перекрыты две полосы в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК).