Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 76,07 (+0,27) Инвестиции, 02 апр, 12:59
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 89,59 (+0,64) Инвестиции, 02 апр, 12:59
«Авангард» победил «Ак Барс» в первом матче финала Восточной конференции Спорт, 19:46 Два человека погибли в Москве при столкновении такси и машины каршеринга Общество, 19:13 Эксперты обнаружили утечку данных полумиллиарда пользователей Facebook Технологии и медиа, 19:10 В Псковской области в грузовике с оливками нашли 150 кг гашиша Общество, 19:07 Роспотребнадзор предупредил об особенностях антител от вакцины «Вектора» Общество, 19:02 «Рубин» дома обыграл «Сочи» и поднялся на четвертое место в РПЛ Спорт, 18:41 Эксперты оценили сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 Общество, 18:36 Pro Инвестиции: люди снова путешествуют. Как на этом заработать Pro, 18:33 «Краснодар» дома проиграл «Ахмату» со счетом 5:0 Спорт, 18:33 РБК Pro: инвестируй как Кейнс, думай как пришелец. Деловые книги марта Pro, 18:31 СМИ сообщили о трансфере хавбека сборной Турции в «Спартак» за €32 млн Спорт, 18:14 Ветер снес звездолет из «Мандалорца» в Якутске. Видео Общество, 17:42 Минобороны ФРГ связало рост расходов с действиями России Политика, 17:41 Защита пострадавшей в ДТП с блогером не согласилась с мерой пресечения Общество, 17:33
Общество ,  
0 

Два человека погибли в Москве при столкновении такси и машины каршеринга

Фото: msk_today / VK
Фото: msk_today / VK

В Москве столкнулись автомобиль такси с машиной каршеринга, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли два человека.

Авария произошла у дома № 10 на улице Орджоникидзе. По данным дептранса, погибшие — оба водителя.

Ранее, 3 апреля, глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что число смертей в результате ДТП с участием такси в России выросло на 20%.

На севере Москвы в ДТП с такси и автобусом погиб человек
Общество
Фото:АГН «Москва»

1 апреля в центре Москвы автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в четыре машины. В результате ДТП пострадала женщина, она получила тяжелые травмы. Позже стало известно, что спровоцировавшим аварию автомобилем управлял YouTube-блогер и пранкер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), его задержали. Против него возбуждено уголовное дело.

Суд в качестве меры пресечения избрал запрет определенных действий: садиться за руль, выходить из дома с 20:00 до 08:00 и пользоваться телефоном и интернетом. Устроившая ДТП иномарка более 400 раз попадалась на превышении скорости, автомобиль ездил по подложным номерам.

ДТП Москва такси каршеринг
Материалы по теме
Автомобиль насмерть сбил пешехода в центре Москвы
Общество
Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП с такси
Общество
В Москве водитель Mercedes сбил двух человек и скрылся
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter