Два человека погибли в Москве при столкновении такси и машины каршеринга

Фото: msk_today / VK

В Москве столкнулись автомобиль такси с машиной каршеринга, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли два человека.

Авария произошла у дома № 10 на улице Орджоникидзе. По данным дептранса, погибшие — оба водителя.

Ранее, 3 апреля, глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что число смертей в результате ДТП с участием такси в России выросло на 20%.

На севере Москвы в ДТП с такси и автобусом погиб человек Общество

1 апреля в центре Москвы автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в четыре машины. В результате ДТП пострадала женщина, она получила тяжелые травмы. Позже стало известно, что спровоцировавшим аварию автомобилем управлял YouTube-блогер и пранкер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), его задержали. Против него возбуждено уголовное дело.