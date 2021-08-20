Больница в Северной Осетии, где погибли 9 пациентов, прекратила прием
Больница во Владикавказе, где 9 августа из-за нехватки кислорода погибли девять человек, прекратила принимать пациентов, сообщает в Telegram Минздрав Северной Осетии.
Там указали, что власти развернули 502 койки в одном из корпусов республиканской больницы.
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) при этом прием пациентов с Covid-19 прекращает», — говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что продолжат оказывать экстренную помощь в полном объеме, но отделения больницы распределят по другим медицинским организациям региона.