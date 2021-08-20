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Больница в Северной Осетии, где погибли 9 пациентов, прекратила прием

Больница во Владикавказе, где 9 августа из-за нехватки кислорода погибли девять человек, прекратила принимать пациентов, сообщает в Telegram Минздрав Северной Осетии.

Там указали, что власти развернули 502 койки в одном из корпусов республиканской больницы.

В Северной Осетии 9 человек умерли в больнице из-за нехватки кислорода
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) при этом прием пациентов с Covid-19 прекращает», — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что продолжат оказывать экстренную помощь в полном объеме, но отделения больницы распределят по другим медицинским организациям региона.

9 августа в РКБСМП умерли девять человек из-за прорыва кислородной трубы. Во время аварии в реанимации был 71 человек.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что авария произошла из-за изношенности подземной магистрали, которая ведет от кислородной станции к реанимации. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что среди причин произошедшего есть «техническая сторона вопроса», а также «недоработки» и «халатность» должностных лиц.

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Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего. Дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Северная Осетия смерть кислород Больница
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