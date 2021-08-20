Больница в Северной Осетии, где погибли 9 пациентов, прекратила прием

9 августа в РКБСМП умерли девять человек из-за прорыва кислородной трубы. Во время аварии в реанимации был 71 человек.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что авария произошла из-за изношенности подземной магистрали, которая ведет от кислородной станции к реанимации. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что среди причин произошедшего есть «техническая сторона вопроса», а также «недоработки» и «халатность» должностных лиц.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего. Дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.