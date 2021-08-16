Генсек ООН призвал прекратить нарушения прав человека в Афганистане

Нарушения прав человека в Афганистане должны быть прекращены, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его слова приводятся на сайте организации.

На сайте говорится, что ООН получает сообщения «о серьезных нарушениях прав человека» в районах Афганистана, которые больше всего пострадали от боевых действий.

«Генеральный секретарь особенно обеспокоен будущим женщин и девочек, чьи с трудом завоеванные права должны быть защищены. Все нарушения прав должны быть прекращены», — указано в сообщении.

Генсек также призвал запрещенную в Россию террористическую организацию «Талибан» и другие политические силы к сдержанности, чтобы защитить жизни граждан и решить гуманитарные вопросы. Все стороны конфликта должны обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям, добавил Гутерриш.