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Конфликт в Афганистане ,  
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Генсек ООН призвал прекратить нарушения прав человека в Афганистане

Нарушения прав человека в Афганистане должны быть прекращены, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его слова приводятся на сайте организации.

На сайте говорится, что ООН получает сообщения «о серьезных нарушениях прав человека» в районах Афганистана, которые больше всего пострадали от боевых действий.

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Фото:Rahmat Gul / AP

«Генеральный секретарь особенно обеспокоен будущим женщин и девочек, чьи с трудом завоеванные права должны быть защищены. Все нарушения прав должны быть прекращены», — указано в сообщении.

Генсек также призвал запрещенную в Россию террористическую организацию «Талибан» и другие политические силы к сдержанности, чтобы защитить жизни граждан и решить гуманитарные вопросы. Все стороны конфликта должны обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям, добавил Гутерриш.

При этом сами талибы ранее пообещали разрешить женщинам учиться и работать, а журналистам критиковать происходящее в стране.

В сообщении ООН также отмечено, что в понедельник, 16 августа, Генсек выступит на открытом заседании Совбеза, которое будет посвящено Афганистану.

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В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе из Афганистана американских войск, которые там находились с 2001 года. В начале июля Пентагон сообщил о выводе из страны 90% воинского контингента.

С началом ухода американской армии в Афганистане активизировались талибы. 15 августа они вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о получении полного контроля над страной и окончании войны.

Обеспокоенность из-за военной активности в Афганистане ранее выразила Всемирная организация здравоохранения. Там указали, что в получении гуманитарной помощи нуждаются около 15,6 тыс. афганцев.

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