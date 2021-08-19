NYT сообщила о розыске талибами помогавших США и НАТО афганцев

Согласно конфиденциальному документу ООН, у боевиков может быть список тех, кто сотрудничал с иностранными силами. Талибы проверяют их адреса и угрожают семьям тех, кого не смогли арестовать

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В Афганистане «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) активизировал розыски местных жителей, которые сотрудничали с США и НАТО. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на документ Норвежского центра глобального анализа, подготовленный для ООН и попавший в распоряжение издания.

В нем говорится, что, согласно многочисленным сообщениям, у боевиков есть список таких людей, а также их адреса. Талибы, утверждается в документе, ходят по домам и задерживают нужных им людей либо угрожают арестовать или убить членов их семей, если те не сдадутся. В особой опасности находятся военнослужащие афганских вооруженных сил и сотрудники полиции, а также люди, работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства.

Ранее источники The Intercept в Объединенном командовании специальных операций США сообщили, что «Талибан» во время наступления захватил портативное оборудование американских военных для идентификации личности (HIIDE). Устройства HIIDE содержат биометрическую (сетчатка глаза, отпечатки пальцев) и биографическую информацию и используются для доступа к большим централизованным базам данных. Благодаря им талибы могут идентифицировать афганцев, работавших на США. Собеседник издания отметил, что у боевиков нет нужных инструментов для обработки данных HIIDE. Однако они есть у Пакистана, который, как отмечает The Intercept, поддерживает «Талибан».