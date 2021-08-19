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Конфликт в Афганистане ,  
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NYT сообщила о розыске талибами помогавших США и НАТО афганцев

Согласно конфиденциальному документу ООН, у боевиков может быть список тех, кто сотрудничал с иностранными силами. Талибы проверяют их адреса и угрожают семьям тех, кого не смогли арестовать
Фото: Rahmat Gul / AP
Фото: Rahmat Gul / AP

В Афганистане «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) активизировал розыски местных жителей, которые сотрудничали с США и НАТО. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на документ Норвежского центра глобального анализа, подготовленный для ООН и попавший в распоряжение издания.

В нем говорится, что, согласно многочисленным сообщениям, у боевиков есть список таких людей, а также их адреса. Талибы, утверждается в документе, ходят по домам и задерживают нужных им людей либо угрожают арестовать или убить членов их семей, если те не сдадутся. В особой опасности находятся военнослужащие афганских вооруженных сил и сотрудники полиции, а также люди, работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства.

«Талибан» объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников
Политика
Фото:Xinhua / Global Look Press

Ранее источники The Intercept в Объединенном командовании специальных операций США сообщили, что «Талибан» во время наступления захватил портативное оборудование американских военных для идентификации личности (HIIDE). Устройства HIIDE содержат биометрическую (сетчатка глаза, отпечатки пальцев) и биографическую информацию и используются для доступа к большим централизованным базам данных. Благодаря им талибы могут идентифицировать афганцев, работавших на США. Собеседник издания отметил, что у боевиков нет нужных инструментов для обработки данных HIIDE. Однако они есть у Пакистана, который, как отмечает The Intercept, поддерживает «Талибан».

Представители «Талибана» 17 августа объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали к возобновлению работы государственных учреждений.

CNN со ссылкой на офис члена палаты представителей конгресса США Энди Кима передавал, что сотрудники американского посольства в Кабуле уничтожили паспорта нескольких граждан Афганистана, когда избавлялись от оборудования и документов перед эвакуацией после победы боевиков. Причина таких действий не уточнялась.

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Посольство США в Кабуле решило уничтожить секретные документы
Политика
Фото:Danish Siddiqui / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 августа заявила, что Россия предложила использовать самолеты ее гражданской авиации для эвакуации любого числа афганцев в любые государства, которые захотят их принять. «Талибан» гарантировал российским воздушным судам безопасность, добавила она.

Как афганцы у аэропорта Кабула пытаются передать военным женщин и детей
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В начале июля Белый дом, по данным источников Bloomberg, попросил Казахстан, Таджикистан и Узбекистан принять около 9 тыс. афганцев, которые работали с американскими войсками и рискуют стать мишенью для талибов. WSJ также писала в июле, что американские военные готовятся разместить около 35 тыс. афганских переводчиков и членов их семей на двух базах США в Кувейте и Катаре, поскольку им угрожает опасность от «Талибана».

Автор
Анна Громова Анна Громова
Афганистан талибы США
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