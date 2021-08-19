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Представитель «Талибана» объяснил интервью израильскому телеканалу

Сухейль Шахин
Сухейль Шахин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Официальный представитель группировки «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) Сухейль Шахин заявил, что дал интервью телеканалу Kan, так как не знал, что это государственный вещатель Израиля. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Интервью вышло в эфир 17 августа. Журналист Рой Кайс, беседуя с членом «Талибана», назвал телеканал, не уточнив страну.

В интервью журналист спросил у Шахина о будущем меньшинств при режиме талибов. В частности, вопрос касался Зебулона Симантова, который упоминается в израильских СМИ как последний еврей, оставшийся в Афганистане. В частности, так его называли издания Haaretz и Jerusalem Post. Шахин отметил, что лично с ним не знаком, однако указал, что «Талибан» не причинит вреда немусульманским меньшинствам.

Представитель «Талибана» отметил, что в стране живут как сикхи, так и индуисты, причем все они обладают свободой вероисповедания. «Людям не нужно бояться и убегать», — сказал Шахин.

Представитель «Талибана» заявил об отказе демократизировать Афганистан
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

«Я не понимаю, почему люди убегают, здесь ничего не произойдет. Мы хотим убедиться, что [в стране] установится мир и что положение дел не будет таким, как в прошлом», — сказал он.

Спустя несколько часов после публикации интервью сам Шахин написал в Twitter, что не понимал, с кем говорит на самом деле. «С тех пор как власть в Афганистане перешла в руки Исламского Эмирата, я дал очень много интервью самым разным журналистам, некоторые из которых маскируются. Я не давал интервью никому, кто представлялся журналистом израильских СМИ», — цитирует его Times of Israel.

Талибы объявили, что полностью контролируют территорию Афганистана, 15 августа. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. После этого Мохаммед Наим, официально представляющий группировку, заявил об окончании гражданской войны в стране.

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