Представитель «Талибана» объяснил интервью израильскому телеканалу

Сухейль Шахин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Официальный представитель группировки «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) Сухейль Шахин заявил, что дал интервью телеканалу Kan, так как не знал, что это государственный вещатель Израиля. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Интервью вышло в эфир 17 августа. Журналист Рой Кайс, беседуя с членом «Талибана», назвал телеканал, не уточнив страну.

В интервью журналист спросил у Шахина о будущем меньшинств при режиме талибов. В частности, вопрос касался Зебулона Симантова, который упоминается в израильских СМИ как последний еврей, оставшийся в Афганистане. В частности, так его называли издания Haaretz и Jerusalem Post. Шахин отметил, что лично с ним не знаком, однако указал, что «Талибан» не причинит вреда немусульманским меньшинствам.

Представитель «Талибана» отметил, что в стране живут как сикхи, так и индуисты, причем все они обладают свободой вероисповедания. «Людям не нужно бояться и убегать», — сказал Шахин.

«Я не понимаю, почему люди убегают, здесь ничего не произойдет. Мы хотим убедиться, что [в стране] установится мир и что положение дел не будет таким, как в прошлом», — сказал он.