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Конфликт в Афганистане ,  

Боррель спрогнозировал признание «Талибана» Россией и Китаем

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: John Thys / Reuters)

Россия в ближайшее время признает группировку «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), в то время как китайские власти де-факто уже сделали это. Такое мнение на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития высказал глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы должны действовать в условиях геополитических последствий с учетом того, что происходит и произойдет. Китай уже признал «Талибан». Россия также сделает это. Они [Россия и Китай] не будут закрывать свои посольства, а, напротив, будут наращивать свое присутствие. Это изменит геополитический баланс», — заявил Боррель.

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Жозеп Боррель

Ранее, на этом же заседании, Боррель сравнил ситуацию в Афганистане с катастрофой. Он добавил, что в новой политической реальности, которая сложилась в Кабуле, ЕС не должен допустить контроля России и Китая над положением дел в Афганистане. По словам Борреля, также стоит препятствовать оказанию поддержки Кабулу этими странами.

Он также отметил, что операция международных сил в Афганистане провалилась, даже при при огромных ресурсах, которые вкладывали США, когда тратили $300 млн ежедневно в ходе последних 20 лет. Результат, которого достигли союзники, он назвал «крайне скромным».

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия не будет спешить с признанием режима талибов.

Талибы заявили, о полном контроле над территорией Афганистана, 15 августа. Тогда же президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Мохаммед Наим, официально представляющий группировку затем объявил об окончании гражданской войны в стране.

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