Боррель спрогнозировал признание «Талибана» Россией и Китаем

Жозеп Боррель (Фото: John Thys / Reuters)

Россия в ближайшее время признает группировку «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), в то время как китайские власти де-факто уже сделали это. Такое мнение на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития высказал глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы должны действовать в условиях геополитических последствий с учетом того, что происходит и произойдет. Китай уже признал «Талибан». Россия также сделает это. Они [Россия и Китай] не будут закрывать свои посольства, а, напротив, будут наращивать свое присутствие. Это изменит геополитический баланс», — заявил Боррель.

Ранее, на этом же заседании, Боррель сравнил ситуацию в Афганистане с катастрофой. Он добавил, что в новой политической реальности, которая сложилась в Кабуле, ЕС не должен допустить контроля России и Китая над положением дел в Афганистане. По словам Борреля, также стоит препятствовать оказанию поддержки Кабулу этими странами.

Он также отметил, что операция международных сил в Афганистане провалилась, даже при при огромных ресурсах, которые вкладывали США, когда тратили $300 млн ежедневно в ходе последних 20 лет. Результат, которого достигли союзники, он назвал «крайне скромным».