В МИД ответили на слова Борреля о влиянии Москвы и Пекина в Афганистане

Жозеп Боррель (Фото: John Thys / Reuters)

В МИД России удивлены словами высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что усиление влияния Москвы и Пекина в Афганистане недопустимо. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко агентству «Интерфакс».

Комментируя слова Борреля о том, что Брюссель должен не дать Пекину и Москве влиять на Афганистан, Грушко отметил: «Пусть попробуют не дать».

По его словам, это очередная попытка продемонстрировать «реализм», оценивая происходящее. По словам замминистра, больше всего удивляет то, что, несмотря на вывод войск США из Афганистана, Запад продолжает воспринимать соседей как объекты собственной политики.

Грушко предположил, что Брюссель исходит из того, что после выхода с афганской территории войск США и союзников движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) беспрекословно исполнит «все указания из Брюсселя».