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Конфликт в Афганистане ,  
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В МИД ответили на слова Борреля о влиянии Москвы и Пекина в Афганистане

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: John Thys / Reuters)

В МИД России удивлены словами высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что усиление влияния Москвы и Пекина в Афганистане недопустимо. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко агентству «Интерфакс».

Комментируя слова Борреля о том, что Брюссель должен не дать Пекину и Москве влиять на Афганистан, Грушко отметил: «Пусть попробуют не дать».

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

По его словам, это очередная попытка продемонстрировать «реализм», оценивая происходящее. По словам замминистра, больше всего удивляет то, что, несмотря на вывод войск США из Афганистана, Запад продолжает воспринимать соседей как объекты собственной политики.

Грушко предположил, что Брюссель исходит из того, что после выхода с афганской территории войск США и союзников движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) беспрекословно исполнит «все указания из Брюсселя».

Он назвал такую позицию «пресловутой игрой с нулевым результатом», в которой судьбы афганцев стоят на последнем месте.

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Ранее, выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития Боррель назвал происходящее в Афганистане катастрофой. «Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану, где обменялись мнениями, как себя должен позиционировать Евросоюз по отношению к новой политической реальности в Кабуле. Он не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и оказывать поддержку Кабулу», — сказал Боррель.

Талибы объявили, что полностью контролируют территорию Афганистана, 15 августа. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Официальный представитель движения Мохаммед Наим после этого заявил об окончании гражданской войны в стране.
 

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