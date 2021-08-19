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Байден счел неизбежным хаос в Афганистане после ухода сил США

Возможности вывести американские войска из Афганистана без создания хаоса не было. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News.

«Я не верю в идею, что каким-то образом был способ выбраться [из ситуации с выводом войск] без последующего хаоса», — заявил Байден.

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Глава государства отметил, что в его администрации не могли предсказать последующее поведение движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), под контроль которого перешел весь Афганистан.

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Джо Байден США Афганистан вывод военных
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