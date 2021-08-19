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Число жертв землетрясения в Гаити превысило 2 тыс.

Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2189, пострадали более 12 тыс. человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные управления гражданской защиты республики.

По данным ведомства, в департаменте Юг нашли 1832 погибших, в департаменте Гранд-Анс — 218, еще 137 погибших обнаружили в департаменте Нипп.

Число погибших при землетрясении на Гаити превысило 1,9 тыс. человек
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Ранее сообщалось о 1941 погибших и 9 тыс. раненых. Также по данным властей, более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, спасатели продолжают искать людей под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошлопримерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс 14 августа. Эпицентр находился на глубине 6 миль (около 9,65 км). Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявилна месяц режим чрезвычайного положения в стране. Накануне сообщалось о 1,5 тыс. погибших и 6,9 тыс. пострадавших.

В ООН пообещали направить по меньшей мере $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения. «Эта сумма направляется пострадавшим от стихийного бедствия людям на медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия», — уточнили в организации.

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